فيديو - سبّاح بولندي يهزم بحر البلطيق

Congratulations to Bartłomiej Kubkowski who just became the first person ever to swim across the Baltic Sea between and Poland.



He spent 56 hours in the water without sleeping and swam 160 km (100 miles). pic.twitter.com/DjC4RBoWoi — Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2026

دخل السبّاح البولندي بارتلوميي كوبكوفسكي التاريخ، بعدما أصبح أوّل شخص ينجح في عبور سباحةً من إلى ، عقب رحلة شاقة استمرت نحو 56 ساعة متواصلة من دون نوم.وانطلق كوبكوفسكي من الساحل يوم الجمعة 31 - يوليو، قبل أن يصل، مساء أمس الأحد، إلى شاطئ دجيفنوف في بولندا، ويخرج من المياه بقواه الذاتيّة عند الساعة 19:59، بعدما قطع مسافة تُقدّر بنحو 160 كيلومترًا.وجاء النجاح في المحاولة الخامسة للسبّاح البولندي، الذي أخفق في إكمال العبور خلال أربعة أعوام متتالية بسبب تقلّب الطقس والتيّارات القويّة والمشكلات الصحّيّة. وكان قد وصل في محاولة عام 2025 إلى مسافة 159 كيلومترًا، قبل أن يفقد وعيه على بُعد 11 كيلومترًا فقط من خطّ النهاية.وخاض كوبكوفسكي التحدّي من دون الصعود إلى قارب المساندة أو لمسه، فيما رافقه فريق لمتابعة سلامته وتزويده بالطعام والسوائل.وخصّص السباح الإنجاز لدعم مؤسسة "كانسر فايترز"، التي تساعد الأطفال المصابين بالسرطان، جامعًا التبرّعات لمصلحتها بالتزامن مع محاولته التاريخيّة.