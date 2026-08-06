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فيديو - أميركا تحطّم الرقم العالمي في التتابع المختلط

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فيديو - أميركا تحطّم الرقم العالمي في التتابع المختلط
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رياضات متنوعة

2026-08-06 | 19:24
فيديو - أميركا تحطّم الرقم العالمي في التتابع المختلط

حطّم المنتخب الأميركي الرقم القياسي العالمي لفئة تحت 20 عامًا في سباق التتابع المختلط 4×400 متر

حطّم المنتخب الأميركي الرقم القياسي العالمي لفئة تحت 20 عامًا في سباق التتابع المختلط 4×400 متر، بعدما توّج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عامًا، المقامة على ملعب "هايوارد فيلد" في ولاية أوريغون الأميركية.
وأنهى الرباعي المؤلف من جوشوا شيلتون وتايلور نيكول أوفرتون وجايلن هانتر وأوليفيا هاريس السباق بزمن بلغ 3:15.31 دقائق، محققًا أسرع توقيت في تاريخ هذه الفئة، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير الأميركية التي حضرت منافسات اليوم الافتتاحي.
وتفوّق المنتخب الأميركي بفارق يزيد على ثانيتين على الرقم السابق، البالغ 3:17.69 دقائق، الذي سجّله فريق أميركي أيضًا خلال بطولة العالم تحت 20 عامًا في كالي الكولومبية عام 2022.
وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على السباق منذ مراحله الأولى، قبل أن يحافظوا على تقدّمهم حتى خط النهاية، ليحصدوا أولى ذهبياتهم في البطولة بأداء قياسي.
وتُقام النسخة الـ21 من بطولة العالم تحت 20 عامًا في أوريغون بين 5 و9 آب - أغسطس، بمشاركة أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى العالمية.
 
 

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