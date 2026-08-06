قراصنة يهدّدون بكشف بيانات لاعبي نادٍ فرنسي

تعرّض نادي فرنسيه، أحد أبرز أندية الرغبي في ، لهجوم إلكتروني تبنّته مجموعة القرصنة "Qilin"، التي طالبت النادي بدفع فدية قبل 15 آب - ، مهدّدة بنشر بيانات حساسة استولت عليها خلال الاختراق.وظهر ، الذي بلغ نصف نهائي الدوري الفرنسي "Top 14" في حزيران - الماضي، على الموقع المخصّص لعمليّات الابتزاز التابعة للمجموعة، إلى جانب عدّ تنازلي يحدّد المهلة الممنوحة قبل نشر الملفّات المسروقة.ولإثبات اختراقها أنظمة النادي، نشرت المجموعة 18 صورة لوثائق قالت إنّها تعود إلى لاعبين، وتشمل جوازات سفر وبطاقات هويّة، ما يثير مخاوف من استخدام المعلومات المسربة في عمليّات انتحال هويّة أو احتيال إلكتروني يستهدف اللاعبين ومحيطهم.ولا يزال حجم الاختراق ، وسط احتمال امتداده إلى بيانات طبية ومصرفية، إضافة إلى معلومات مرتبطة بالتذاكر والشركاء ومقدّمي الخدمات.وتعتمد مجموعة "Qilin" على اختراق شبكات المؤسّسات وسرقة بياناتها، قبل الضغط عليها ماليًّا عبر التهديد بنشرها. ولم يصدر ستاد فرنسيه حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الهجوم أو طبيعة المعلومات التي تعرّضت للاختراق.