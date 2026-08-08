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4 ميداليات للبنان في "بطولة الحسن المفتوحة" للتايكواندو

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4 ميداليات للبنان في &quot;بطولة الحسن المفتوحة&quot; للتايكواندو
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رياضات متنوعة

2026-08-08 | 07:24
4 ميداليات للبنان في "بطولة الحسن المفتوحة" للتايكواندو

أحرز منتخب لبنان للتايكواندو 4 ميداليات، فضيتين وبرونزيتين، في فئتَي الرجال والسيدات

أحرز منتخب لبنان للتايكواندو 4 ميداليات، فضيتين وبرونزيتين، في فئتَي الرجال والسيدات، خلال اليوم الأوّل من "بطولة الحسن المفتوحة للتايكواندو" المقامة في العاصمة الأردنية عمّان.
وفي التفاصيل، أحرز شربل رعد الميدالية الفضية في وزن فوق 87 كلغ، فيما نال رافاييل قدسي فضية وزن تحت 63 كلغ. كما أضاف مارك ظريفة ميدالية برونزية في وزن تحت 58 كلغ، وماندي أبي هيلا برونزية وزن تحت 53 كلغ.
ويشارك لبنان في البطولة ضمن فئات الرجال والسيدات، إلى جانب فئتَي 15-17 سنة و12-14 سنة.
وأوضح رئيس البعثة اللبنانية، المدرب الوطني الغراند ماستر إيلي إيليا، أن المنتخب يطمح إلى إضافة المزيد من الميداليات خلال منافسات الفئات العمرية، بعد إنهاء مشاركته في فئتَي الرجال والسيدات بحصيلة بلغت فضيتين وبرونزيتين.
وتتواصل المنافسات بمشاركة اللاعبين اللبنانيين في الفئات المتبقية، على أمل تعزيز رصيد البعثة ورفع عدد الميداليّات في البطولة.
 

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