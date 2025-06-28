فيديو - حوادث "بالجملة" في تجارب جائزة هولندا الكبرى

شهدت تجارب موتو جي بي لجائزة هولندا الكبرى في حلبة آسن يوماً مليئاً بالحوادث، حيث سُجلت تسع حالات سقوط، في رقم قياسي هو الأعلى هذا الموسم بعد سباق لو مان الذي شهد 13 حادثًا.وتصدّر الفرنسي فابيو كوارتارارو القائمة، فيما تعرّض النجم الإسباني مارك ماركيز لسقطة قوية أجبرته على الانسحاب وهو يتألم، وأقيمت التجارب وسط أجواء ملبدة بالغيوم مع تهديد بعاصفة جديدة، ودرجات حرارة بلغت 20 درجة مئوية في الجو و26 على المسار.بدأت الجولة بسقوط أليكس ماركيز في أول لفة له على المنعطف الأول، لكنه تمكن من العودة إلى الحظيرة واستخدام دراجته الثانية، حيث اختار إطارات متوسطة في الأمام والخلف، وشهدت الدقائق التالية حوادث لسائقين آخرين، بينهم فيرمين ألديغير، يوهان زاركو، وفرانكو موربيديلي، الذين سقطوا في مناطق متفرقة، كما لحق بهم كل من إينيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو، وجميعهم استخدموا الإطار الأمامي المتوسط، الذي وُصف بالمشكوك فيه.واختتمت الجولة بحادث مروع للمتسابق الياباني آي أوغورا في المنعطف 11، بعد أن فقد السيطرة على دراجته "أبريليا" من فريق تراكهاوس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، لكنه نهض دون إصابات خطيرة، فيما أوقفت اللجنة المنظمة السباق برفع العلم الأحمر.