فيديو - حادث مروّع يُدخل بطل العالم إلى المستشفى

نُقل بطل العالم
للراليات سيباستيان أوجيه وملّاحه جوليان
إنغراسيا إلى المستشفى لإجراء فحوص احترازيّة، بعد تعرّضهما لحادث قوي خلال المرحلة السابعة عشرة من رالي فنلندا
، الجولة التاسعة من بطولة العالم
للراليات.
وكان أوجيه يتصدّر الترتيب بفارق 20.9 ثانية، عندما خرجت سيارته "تويوتا
جي آر ياريس" عن المسار بسرعة عالية في المرور الثاني بمرحلة فاستيلا، قبل أن تنقلب مرّات عدّة، ما دفع المنظّمين إلى إيقاف المرحلة فورًا.
وأكّد فريق تويوتا أنّ السائق الفرنسي وملّاحه تمكّنا من مغادرة السيارة من دون مساعدة، وكانا في حالة
وعي وأنّ وضعهما العام جيّد، قبل نقلهما إلى مستشفى في تامبيري لمزيد من الفحوص. ونُقل أوجيه بطائرة مروحيّة، فيما وصل إنغراسيا بسيارة إسعاف.
وأدّى انسحاب أوجيه، المتوّج ببطولة العالم تسع مرات، إلى انتقال صدارة الرالي إلى الفنلندي سامي باجاري، الذي أنهى اليوم
متقدّمًا بفارق 46.4 ثانية على أوليفر
سولبرغ، قبل المرحلتين الختاميتين.
وكان إنغراسيا قد عاد استثنائيًا لمرافقة أوجيه في فنلندا، بدلًا من ملّاحه المعتاد فنسان لانديه، الغائب لأسباب شخصيّة.