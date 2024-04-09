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"أقتلوهم جميعا".. داعش يهدد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

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&quot;أقتلوهم جميعا&quot;.. داعش يهدد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا
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رياضة

2024-04-09 | 08:06
"أقتلوهم جميعا".. داعش يهدد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

​أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية عززت "بشكل كبير" في باريس في إطار مباراة باريس سان جرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم داعش الإرهابي "تهديدا" يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزير الفرنسي قوله "عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية.. بعد تهديد موصوف تحدث عن تنظيم داعش علنا".

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تنظيم داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به"

"أقتلوهم جميعا".. داعش يهدد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

عربي و دولي

جيرالد دارمانان

فرنسا

مباريات دوري الابطال

داعش

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