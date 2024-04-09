"أقتلوهم جميعا".. داعش يهدد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزير الفرنسي قوله "عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية.. بعد تهديد موصوف تحدث عن تنظيم داعش علنا".

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تنظيم داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به"