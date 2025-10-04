الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه

النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه
كرة القدم

2025-10-04 | 03:57
النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه

تكريما لذكرى صديقه وزميله الراحل

أعلن المدافع السابق لكوينز بارك رينجرز، دون شانكس، عزمه خوض ماراثون نيويورك في 2 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، تكريما لذكرى صديقه وزميله الراحل ستان بوزل.
وتوفي بوزل في شباط - فبراير 2024، فيما يبلغ شانكس 72 عاما، وقد سبق له المشاركة في الماراثون ذاته قبل أعوام دعما لعلاج بوزل، ويستهدف هذه المرّة جمع تبرّعات لصالح جمعيات الزهايمر، الذي تسبب بموت صديقه. 
ويُقام سباق هذا العام يوم الأحد 2 تشرين الثاني - نوفمبر 2025، ضمن أكبر ماراثون حضري في العالم، مع نظام دخول عبر القرعة أو بطاقات الجمعيات الخيرية، وسط اهتمام قياسي بعد تلقي السباق أكثر من 200 ألف طلب هذا العام، بحسب منظمي الحدث وتقارير إعلامية. 
وتأتي مبادرة شانكس امتدادا لإرث بوزل، نجم حقبة السبعينيات وأحد أعظم اللاعبين، والذي كرّمه النادي عند رحيله، كما أعاد الحساب الرسمي للنادي تسليط الضوء على حملة شانكس الجديدة، مؤكدًا الهدف الخيري للركضة المقررة في نيويورك.




