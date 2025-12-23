برشلونة يحتفظ بالرقم القياسي للأهداف في سنة واحدة

الأخبار
رياضة

2025-12-23 | 00:19
حافظ برشلونة على رقمه القياسي المذهل في تسجيل الأهداف

حافظ برشلونة على رقمه القياسي المذهل في تسجيل الأهداف، بعدما سجل 180 هدفًا في العام 2015، وهو الرقم الذي لم يُكسر حتى الآن في كرة القدم الحديثة.
وكان بإمكان باريس سان جيرمان تحطيم هذا الرقم القياسي خلال العام 2025، إلا أن الفريق الفرنسي أنهى السنة بـ178 هدفًا، ليظل برشلونة متفوقًا بفارق هدفين. 
ويسلط الإنجاز الضوء على قوة برشلونة الهجومية في عام 2015، ويُظهر مدى التحدي الذي يواجهه أي فريق لمحاولة معادلة هذا الرقم القياسي. 
ورغم تفوق باريس سان جيرمان في الأداء خلال هذا العام، وحصده للسداسية، إلا أن برشلونة سيبقى صاحب الرقم القياسي في التاريخ، وعلامة بارزة في سجلات كرة القدم العالمية.



"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية
2025-09-27

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد
2025-11-10

الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد

متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41
2025-12-12

متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

الذهب يتوهج برقم قياسي جديد.. كم بلغ؟
2025-10-21

الذهب يتوهج برقم قياسي جديد.. كم بلغ؟

رياضة

برشلونة

باريس سان جيرمان

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد
00:22

نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد

بعد أيام قليلة من رحيل مهاجم الفريق

00:22

نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد

بعد أيام قليلة من رحيل مهاجم الفريق

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24
فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23
نادي ماكليسفيلد يودّع لاعبة ولاعب خلال أسبوع واحد
00:22
مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا
00:21

