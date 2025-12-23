برشلونة يحتفظ بالرقم القياسي للأهداف في سنة واحدة

حافظ على رقمه القياسي المذهل في تسجيل الأهداف

حافظ على رقمه القياسي المذهل في تسجيل الأهداف، بعدما سجل 180 هدفًا في العام 2015، وهو الرقم الذي لم يُكسر حتى الآن في الحديثة.

وكان بإمكان تحطيم هذا الرقم القياسي خلال العام 2025، إلا أن الفريق الفرنسي أنهى السنة بـ178 هدفًا، ليظل برشلونة متفوقًا بفارق هدفين.

ويسلط الإنجاز الضوء على قوة برشلونة الهجومية في عام 2015، ويُظهر مدى الذي يواجهه أي فريق لمحاولة معادلة هذا الرقم القياسي.

ورغم تفوق في الأداء خلال هذا العام، وحصده للسداسية، إلا أن برشلونة سيبقى صاحب الرقم القياسي في التاريخ، وعلامة بارزة في سجلات كرة القدم العالمية.







