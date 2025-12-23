برشلونة يحتفظ بالرقم القياسي للأهداف في سنة واحدة

حافظ برشلونة
على رقمه القياسي المذهل في تسجيل الأهداف، بعدما سجل 180 هدفًا في العام 2015، وهو الرقم الذي لم يُكسر حتى الآن في كرة القدم
الحديثة.
وكان بإمكان باريس سان جيرمان
تحطيم هذا الرقم القياسي خلال العام 2025، إلا أن الفريق الفرنسي أنهى السنة بـ178 هدفًا، ليظل برشلونة متفوقًا بفارق هدفين.
ويسلط الإنجاز الضوء على قوة برشلونة الهجومية في عام 2015، ويُظهر مدى التحدي
الذي يواجهه أي فريق لمحاولة معادلة هذا الرقم القياسي.
ورغم تفوق باريس سان جيرمان
في الأداء خلال هذا العام، وحصده للسداسية، إلا أن برشلونة سيبقى صاحب الرقم القياسي في التاريخ، وعلامة بارزة في سجلات كرة القدم العالمية.