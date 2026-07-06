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فيديو - حسام حسن يستحضر فلسطين في قلب المونديال

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فيديو - حسام حسن يستحضر فلسطين في قلب المونديال
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رياضة

2026-07-06 | 19:49
فيديو - حسام حسن يستحضر فلسطين في قلب المونديال

وجّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة مؤثرة عن فلسطين

وجّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة مؤثرة عن فلسطين، خلال حديث إعلامي تطرّق فيه إلى رفعه العلم الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها.
وقال حسن إن التعاطف مع الفلسطينيين يجب ألا يكون مرتبطًا بالهوية أو الجنسية، معتبرًا أن أي إنسان، عربيًا كان أو أوروبيًا أو أميركيًا، لا يمكنه أن يرى ما يحدث من دون أن يتأثر. وأضاف أنّ العالم يتحرك أحيانًا دفاعًا عن حقوق الإنسان أو حتى عن حقوق الحيوان، فيما يواجه آلاف الفلسطينيين، من أطفال ونساء، أوضاعًا قاسية يوميًا.
وتحدث مدرب منتخب مصر بنبرة مؤثرة عن الفارق بين من يعيشون في منازل آمنة، مزودة بالطعام والتدفئة والتكييف، وبين أطفال وعائلات فلسطينية تعيش في الخيام، في مواجهة الحر والبرد والمطر، من دون مأوى كافٍ أو غذاء أو مقومات حياة كريمة.
وانتقد حسن صمت العالم وصنّاع القرار تجاه هذه المعاناة، داعيًا المسؤولين إلى تخيّل أنفسهم وأطفالهم في الظروف نفسها ولو ليوم واحد، حتى يدركوا حجم ما يعيشه الفلسطينيون.
وجاء حديث مدرب منتخب مصر ليؤكد موقفه الداعم لفلسطين، بعدما كان قد رفع العلم الفلسطيني في وقت سابق، في رسالة إنسانية واضحة تجاوزت حدود كرة القدم وأجواء المنافسة في كأس العالم.
 
 

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