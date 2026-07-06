فيديو - حسام حسن يستحضر فلسطين في قلب المونديال

تصريحات حسام حسن كاملة عن غزة والقضية من قلب أمريكا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين ،، راجل والله pic.twitter.com/cLYAzoO330 — Amgad Alghonimy (@amgadalghonimy) July 6, 2026

وجّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة مؤثرة عن فلسطين، خلال حديث إعلامي تطرّق فيه إلى رفعه الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها.وقال حسن إن التعاطف مع يجب ألا يكون مرتبطًا بالهوية أو الجنسية، معتبرًا أن أي إنسان، عربيًا كان أو أوروبيًا أو أميركيًا، لا يمكنه أن يرى ما يحدث من دون أن يتأثر. وأضاف أنّ يتحرك أحيانًا دفاعًا عن حقوق الإنسان أو حتى عن حقوق الحيوان، فيما يواجه آلاف الفلسطينيين، من أطفال ونساء، أوضاعًا قاسية يوميًا.وتحدث مدرب منتخب مصر بنبرة مؤثرة عن الفارق بين من يعيشون في منازل آمنة، مزودة بالطعام والتدفئة والتكييف، وبين أطفال وعائلات فلسطينية تعيش في الخيام، في مواجهة الحر والبرد والمطر، من دون مأوى كافٍ أو غذاء أو مقومات حياة كريمة.وانتقد حسن صمت العالم وصنّاع القرار تجاه هذه المعاناة، داعيًا المسؤولين إلى تخيّل أنفسهم وأطفالهم في الظروف نفسها ولو ليوم واحد، حتى يدركوا حجم ما يعيشه .وجاء حديث مدرب منتخب مصر ليؤكد موقفه الداعم لفلسطين، بعدما كان قد رفع العلم الفلسطيني في وقت سابق، في رسالة إنسانية واضحة تجاوزت حدود وأجواء المنافسة في كأس العالم.