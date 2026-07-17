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استراحة استثنائية في نهائي كأس العالم

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استراحة استثنائية في نهائي كأس العالم
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رياضة

2026-07-17 | 19:19
استراحة استثنائية في نهائي كأس العالم

تتّجه الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم إلى الاستمرار لمدة 17 دقيقة، بدلًا من 30 دقيقة

تتّجه الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم إلى الاستمرار لمدة 17 دقيقة، بدلًا من 30 دقيقة كما أشارت تقارير سابقة، لإتاحة إقامة العرض الفني المقرر خلال المواجهة الختامية للبطولة.
وبحسب التفاصيل المنشورة، سيستغرق العرض الموسيقي 11 دقيقة، على أن تُخصّص الدقائق المتبقية لتجهيز المسرح وإزالته سريعًا، إلى جانب ريّ أرضية الملعب قبل عودة اللاعبين وانطلاق الشوط الثاني. 
وكانت تقديرات سابقة قد رجّحت امتداد الاستراحة إلى نحو 30 دقيقة بسبب المتطلبات التنظيمية والفنية، قبل أن تشير تقارير أحدث إلى اعتماد مدّة أقصر.
ويُقام العرض الفني للمرة الأولى بين شوطي نهائي كأس العالم، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا أنّ مدّته ستكون 11 دقيقة، ضمن البرنامج المصاحب للمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو على ملعب نيويورك نيوجيرسي.
وتتجاوز مدة الاستراحة المنتظرة الحدّ المعتاد البالغ 15 دقيقة بدقيقتين، وهو ما أثار تساؤلات بشأن توافق الترتيب مع قوانين اللعبة، بينما لم ينشر الفيفا، حتى الآن، توضيحًا رسميًا مفصلًا بشأن آلية احتساب الدقائق الإضافية.

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