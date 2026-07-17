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فيديو - وداع مؤثر لفرنسا في بوسطن

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فيديو - وداع مؤثر لفرنسا في بوسطن
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كرة القدم

2026-07-17 | 11:31
فيديو - وداع مؤثر لفرنسا في بوسطن

حرص أفراد البعثة الفرنسية على الاجتماع بالعاملين في الفندق والتقاط الصور التذكارية معهم

ودّع لاعبو المنتخب الفرنسي وأفراد الجهازين الفني والإداري طاقم الفندق الذي احتضن بعثتهم في بوسطن طوال أكثر من شهر، خلال مشاركة "الديوك" في كأس العالم.
وحرص أفراد البعثة الفرنسية على الاجتماع بالعاملين في الفندق والتقاط الصور التذكارية معهم، في لفتة عبّرت عن تقديرهم للخدمات التي قُدّمت لهم منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم مع انطلاق البطولة.
وعلى الرغم من خيبة خسارة المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا (2-0) في الدور نصف النهائي، ظهرت الابتسامات على وجوه اللاعبين والعاملين خلال لحظات الوداع، قبل مغادرة البعثة مقرها الذي شكّل قاعدتها الأساسية طوال الأسابيع الماضية.
وكان المنتخب الفرنسي قد اختار مدينة بوسطن مقرًا لإقامته خلال البطولة، حيث أمضى اللاعبون أكثر من شهر بين التدريبات والمباريات والتنقلات، ما خلق علاقة يومية بينهم وبين موظفي الفندق.
ويستعدّ "الديوك" لمواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد فقدان فرصة التأهل إلى النهائي، فيما تختتم البعثة الفرنسية رحلتها في البطولة بعد مشوار بلغ المربع الذهبي.
 

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