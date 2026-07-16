تقليد جديد ينتظر بطل المونديال

يستعدّ "فيفا" لإطلاق تقليد جديد في ، إذ سيحصل لاعبو المنتخب المتوّج، للمرّة الأولى في تاريخ البطولة، على خواتم خاصّة إلى جانب الكأس والميداليّات الذهبيّة.وتستوحي المبادرة فكرتها من خواتم الأبطال المعروفة في الرياضات الأميركيّة، ولا سيّما الأميركيّة، حيث تُمنح للاعبين تخليدًا للتتويج باللقب.وبحسب "فيفا"، ستُصنع نسخة محدودة تضمّ 2026 خاتمًا مرقّمًا، في إشارة إلى نسخة البطولة الحالية.وسيُخصّص 30 خاتمًا لبعثة المنتخب الفائز، فيما سيُطرح 1996 خاتمًا أمام الجماهير ضمن منتجات رسمية مرخّصة، ومرفقة بشهادات توثّق أصالتها.وفي حال جاءت خواتم أبطال المونديال بمواصفات مشابهة لخواتم السوبر بول، فقد تتراوح قيمة الخاتم الواحد بين 30 و50 ألف .وستكون هذه المرة الأولى التي يغادر فيها أبطال كأس مراسم التتويج بخواتم تذكارية رسميّة، في خطوة تضيف عنصرًا جديدًا إلى تقاليد البطولة الممتدّة منذ عام 1930.