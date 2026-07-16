أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تقليد جديد ينتظر بطل المونديال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تقليد جديد ينتظر بطل المونديال
A-
A+

كرة القدم

2026-07-16 | 19:29
تقليد جديد ينتظر بطل المونديال

سيحصل لاعبو المنتخب المتوّج على خواتم خاصّة

يستعدّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإطلاق تقليد جديد في كأس العالم، إذ سيحصل لاعبو المنتخب المتوّج، للمرّة الأولى في تاريخ البطولة، على خواتم خاصّة إلى جانب الكأس والميداليّات الذهبيّة.
وتستوحي المبادرة فكرتها من خواتم الأبطال المعروفة في الرياضات الأميركيّة، ولا سيّما دوري كرة القدم الأميركيّة، حيث تُمنح للاعبين تخليدًا للتتويج باللقب.
وبحسب "فيفا"، ستُصنع نسخة محدودة تضمّ 2026 خاتمًا مرقّمًا، في إشارة إلى نسخة البطولة الحالية. 
وسيُخصّص 30 خاتمًا لبعثة المنتخب الفائز، فيما سيُطرح 1996 خاتمًا أمام الجماهير ضمن منتجات رسمية مرخّصة، ومرفقة بشهادات توثّق أصالتها.
وفي حال جاءت خواتم أبطال المونديال بمواصفات مشابهة لخواتم السوبر بول، فقد تتراوح قيمة الخاتم الواحد بين 30 و50 ألف دولار.
وستكون هذه المرة الأولى التي يغادر فيها أبطال كأس العالم مراسم التتويج بخواتم تذكارية رسميّة، في خطوة تضيف عنصرًا جديدًا إلى تقاليد البطولة الممتدّة منذ عام 1930.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - فرحة برازيلية خاصة وتقليد بطلهما طفل
2026-06-21

فيديو - فرحة برازيلية خاصة وتقليد بطلهما طفل

لماذا غاب والد يامال عن المونديال؟
09:35

لماذا غاب والد يامال عن المونديال؟

بالصورة - جنود إسرائيليون يتابعون المونديال من قلعة الشقيف
2026-07-14

بالصورة - جنود إسرائيليون يتابعون المونديال من قلعة الشقيف

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال
2026-07-12

فيديو - هالاند يحتفل ليلًا بعد وداع المونديال

تقليد جديد ينتظر بطل المونديال

رياضة

كرة القدم

كأس العالم

خواتم خاصّة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رسالة من غزّة إلى منتخب إسبانيا
أتلتيكو مدريد يسيطر على نهائي كأس العالم

اقرأ ايضا في كرة القدم

قميص نهائي 1958 بـ4.88 ملايين دولار
19:24

قميص نهائي 1958 بـ4.88 ملايين دولار

أصبح أغلى قطعة تذكارية مرتبطة بمسيرة "ملك كرة القدم"

19:24

قميص نهائي 1958 بـ4.88 ملايين دولار

أصبح أغلى قطعة تذكارية مرتبطة بمسيرة "ملك كرة القدم"

من إعلان في جريدة إلى نهائي كأس العالم
19:23

من إعلان في جريدة إلى نهائي كأس العالم

عثر على إعلان في إحدى الصحف يفيد بأنّ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يبحث عن مدرّب للعمل مع منتخبات الفئات العمرية

19:23

من إعلان في جريدة إلى نهائي كأس العالم

عثر على إعلان في إحدى الصحف يفيد بأنّ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يبحث عن مدرّب للعمل مع منتخبات الفئات العمرية

شرط كوكوريّا قبل الانتقال إلى مدريد
19:21

شرط كوكوريّا قبل الانتقال إلى مدريد

وضع الظهير الإسباني احتياجات ابنه الأكبر ماتيو في مقدّمة أولويات عائلته

19:21

شرط كوكوريّا قبل الانتقال إلى مدريد

وضع الظهير الإسباني احتياجات ابنه الأكبر ماتيو في مقدّمة أولويات عائلته

اخترنا لك
قميص نهائي 1958 بـ4.88 ملايين دولار
19:24
من إعلان في جريدة إلى نهائي كأس العالم
19:23
شرط كوكوريّا قبل الانتقال إلى مدريد
19:21
خماسيّة النرويج تصل إلى غزّة
19:20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026