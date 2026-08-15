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فيديو - احتفال يشعل ديربي الأرجنتين

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فيديو - احتفال يشعل ديربي الأرجنتين
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رياضة

2026-08-15 | 18:15
فيديو - احتفال يشعل ديربي الأرجنتين

بعد هزّ الشباك للمرة الثانية، قفز كايسيدو فوق اللوحات الإعلانية واتجه نحو مدرجات سان لورينزو

تحوّل احتفال المهاجم الإكوادوري جوردي كايسيدو إلى شرارة فوضى في ديربي سان لورينزو وهوراكان، بعدما سجل هدفي فوز فريقه (2-0) على ملعب نويفو غاسوميترو، ثم استفز جماهير أصحاب الأرض عقب الهدف الثاني.
وبعد هزّ الشباك للمرة الثانية، قفز كايسيدو فوق اللوحات الإعلانية واتجه نحو مدرجات سان لورينزو، قبل أن يؤدي احتفال "توبو جيجيو" الشهير، في لقطة أشعلت غضب لاعبي الفريق المضيف وأدت إلى اشتباك واسع بين الطرفين.
وخلال الفوضى، وجّه حارس سان لورينزو أورلاندو غيل ضربة بالرأس إلى لوكاس بلونديل، لاعب هوراكان، ليطرده الحكم مباشرة بعد مراجعة اللقطة، فيما حصل كايسيدو على بطاقة صفراء بسبب احتفاله.
وقرّر مدرّب هوراكان بعدها استبدال المهاجم الإكوادوري لتفادي تصاعد التوتّر خلال الدقائق المتبقية، قبل أن يعتذر كايسيدو لاحقًا عن احتفاله.
وحمل الفوز أهمّيّة خاصّة لهوراكان، إذ أنهى انتظارًا دام نحو 25 عامًا لتحقيق انتصار على سان لورينزو في ملعبه. 
 
 

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جوردي كايسيدو

هوراكان

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