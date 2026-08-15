فيديو - احتفال يشعل ديربي الأرجنتين

تحوّل احتفال المهاجم الإكوادوري كايسيدو إلى شرارة فوضى في وهوراكان، بعدما سجل هدفي فوز فريقه (2-0) على ملعب نويفو غاسوميترو، ثم استفز جماهير أصحاب عقب الهدف الثاني.وبعد هزّ الشباك للمرة الثانية، قفز كايسيدو فوق اللوحات الإعلانية واتجه نحو مدرجات سان لورينزو، قبل أن يؤدي احتفال "توبو جيجيو" الشهير، في لقطة أشعلت غضب لاعبي الفريق المضيف وأدت إلى اشتباك واسع بين الطرفين.وخلال الفوضى، وجّه حارس سان لورينزو غيل ضربة بالرأس إلى لوكاس بلونديل، لاعب هوراكان، ليطرده الحكم مباشرة بعد مراجعة اللقطة، فيما حصل كايسيدو على بطاقة صفراء بسبب احتفاله.وقرّر مدرّب هوراكان بعدها استبدال المهاجم الإكوادوري لتفادي تصاعد التوتّر خلال الدقائق المتبقية، قبل أن يعتذر كايسيدو لاحقًا عن احتفاله.وحمل الفوز أهمّيّة خاصّة لهوراكان، إذ أنهى انتظارًا دام نحو 25 عامًا لتحقيق انتصار على سان لورينزو في ملعبه.