فيديو – في ديجون.. الوشاح يتحوّل إلى تذكرة دخول!

🚨 Dijon, sezonluk alınan kombineyi atkıya çip olarak yerleştirdi.



Kombinesi olan taraftarlar atkısız maça giremiyor. pic.twitter.com/O5yDCG1zjE — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) August 15, 2026

ابتكر نادي الفرنسي طريقة غير مألوفة لدخول جماهيره إلى الملعب هذا الموسم، بعدما دمج شريحة إلكترونية داخل الوشاح الرسمي الخاص بحاملي الاشتراكات الموسمية.ويحصل كلّ على وشاح مزوّد بشريحة تعمل بتقنية الاتصال قريب المدى، ليتمكّن من تمريره مباشرة عند بوّابات ملعب غاستون جيرار بدل استخدام بطاقة اشتراك تقليدية، ويُربط الوشاح بحساب المشجّع عند استلامه، ليصبح وسيلة الدخول الأساسية إلى مباريات الفريق على أرضه.وأطلق ديجون الفكرة مع حملة اشتراكات موسم 2026-2027، في محاولة للجمع بين تذكرة الدخول وأحد أكثر رموز التشجيع ارتباطًا بمدرّجات ، إذ يريد النادي أن يظهر أكبر عدد ممكن من جماهيره بالأوشحة نفسها داخل الملعب.وبحسب النادي، تهدف الخطوة إلى تسريع عمليّة الدخول وتعزيز الهويّة البصريّة للمدرّجات، فيما يمكن استخدام التقنية نفسها أيضًا ضمن منظومة الدفع غير النقدي داخل مرافق الملعب.