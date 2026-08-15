فيديو - توريس يودّع برشلونة... وصفقة محسوبة لتفادي 18 مليونًا

this farewell has moved me too much, seeing how his teammates appear, how his family appears, his dogs, how he talks about pedri when he says that there are people who are taken outside the locker room, sorry, i'm broken 😭 pic.twitter.com/CbczIr2aeR — anti ☆ (@antitixfcb) August 15, 2026

ودّع فيران توريس جماهير برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على " "، بعد انتقاله رسميًا إلى مقابل نحو 50 مليون ، في صفقة حملت أيضًا حسابات مالية دقيقة للنادي الكتالوني.وقال توريس في رسالته إنّ الدفاع عن ألوان برشلونة كان مصدر فخر كبير بالنسبة إليه، مضيفًا أنّ النادي كان منزله خلال الأعوام الأربعة والنصف الماضية.وتضمّن فيديو الوداع لقطات مع زملائه وعائلته، كما خصّ بيدري بإشارة عاطفيّة حين تحدّث عن العلاقات التي تتجاوز حدود غرفة الملابس. واختتم رسالته بالقول: "شكرًا وبرشلونة إلى الأمام"؟وفي موازاة الوداع، نجح برشلونة في تفادي التزامات إضافيّة لمانشستر سيتي بقيمة تقارب 18 مليون يورو. فعدم تجديد عقد توريس جنّب النادي دفع ما بين 7 و8 ملايين يورو كانت ستُستحق عند التمديد، بينما جرى تثبيت قيمة الصفقة عند 50 مليون يورو، أي دون حاجز 55 مليونًا الذي كان سيُلزم برشلونة بدفع 10 ملايين إضافيّة إلى سيتي.وبهذه الصيغة، خرج برشلونة بقيمة انتقال مرتفعة، وتفادى في الوقت نفسه تفعيل بندين ماليّين كانا سيخفضان عائد الصفقة بشكل ملحوظ.