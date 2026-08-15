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فيديو - توريس يودّع برشلونة... وصفقة محسوبة لتفادي 18 مليونًا

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فيديو - توريس يودّع برشلونة... وصفقة محسوبة لتفادي 18 مليونًا
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رياضة

2026-08-15 | 18:19
فيديو - توريس يودّع برشلونة... وصفقة محسوبة لتفادي 18 مليونًا

قال توريس في رسالته إنّ الدفاع عن ألوان برشلونة كان مصدر فخر كبير بالنسبة إليه

ودّع فيران توريس جماهير برشلونة برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، بعد انتقاله رسميًا إلى باريس سان جيرمان مقابل نحو 50 مليون يورو، في صفقة حملت أيضًا حسابات مالية دقيقة للنادي الكتالوني.
وقال توريس في رسالته إنّ الدفاع عن ألوان برشلونة كان مصدر فخر كبير بالنسبة إليه، مضيفًا أنّ النادي كان منزله خلال الأعوام الأربعة والنصف الماضية. 
وتضمّن فيديو الوداع لقطات مع زملائه وعائلته، كما خصّ بيدري بإشارة عاطفيّة حين تحدّث عن العلاقات التي تتجاوز حدود غرفة الملابس. واختتم رسالته بالقول: "شكرًا وبرشلونة إلى الأمام"؟
وفي موازاة الوداع، نجح برشلونة في تفادي التزامات إضافيّة لمانشستر سيتي بقيمة تقارب 18 مليون يورو. فعدم تجديد عقد توريس جنّب النادي دفع ما بين 7 و8 ملايين يورو كانت ستُستحق عند التمديد، بينما جرى تثبيت قيمة الصفقة عند 50 مليون يورو، أي دون حاجز 55 مليونًا الذي كان سيُلزم برشلونة بدفع 10 ملايين إضافيّة إلى سيتي.
وبهذه الصيغة، خرج برشلونة بقيمة انتقال مرتفعة، وتفادى في الوقت نفسه تفعيل بندين ماليّين كانا سيخفضان صافي عائد الصفقة بشكل ملحوظ.
 

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رياضة

كرة القدم

فيران توريس

برشلونة

باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي

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