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فيديو – "بام بام بام"... مشجّع يلقّن مدرب طرابزون خطّته

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فيديو – &quot;بام بام بام&quot;... مشجّع يلقّن مدرب طرابزون خطّته
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رياضة

2026-08-15 | 18:21
فيديو – "بام بام بام"... مشجّع يلقّن مدرب طرابزون خطّته

وقف خارج حافلة الفريق وبدأ بإعطائه تعليمات مباشرة للموسم الجديد

خطف مشجّع لطرابزون سبور الأضواء بلقطة طريفة مع مدرب الفريق فاتح تكه، بعدما وقف خارج حافلة الفريق وبدأ بإعطائه تعليمات مباشرة للموسم الجديد، وسط نظرات صامتة من المدرّب التركي.
وكان تكه يجلس في المقعد الأمامي للحافلة عندما توجّه إليه المشجع قائلًا بحماس "لا رحمة لفرق إسطنبول. مهاجمان معًا... بام بام بام! هذه الكأس ستذهب إلى طرابزون سبور، وهذا الفريق سيصبح بطلًا معك".
ولم يرد المدرّب على "الخطّة الفنّيّة" التي اقترحها المشجّع، واكتفى بالنظر أمامه بصمت، وهو ما منح المشهد طابعًا طريفًا وزاد من لفت الأنظار إلى الحماس الكبير الذي يسبق انطلاق الموسم.
ويعيش جمهور طرابزون سبور حالة من التفاؤل بعد التحرّكات الكبيرة التي شهدها النادي هذا الصيف، فيما يطمح الفريق إلى منافسة أندية إسطنبول على الألقاب واستعادة لقب الدوري التركي الذي توّج به آخر مرة في موسم 2021-2022.
 
 

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كرة القدم

فاتح تكه

طرابزون

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