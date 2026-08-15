فيديو – "بام بام بام"... مشجّع يلقّن مدرب طرابزون خطّته

🇹🇷😤 Trabzonspor fan: "No mercy for Istanbul teams. Double strikers. BAM BAM BAM! This cup will go to Trabzonspor. This team will be champion with you!" 🏆



Trabzonspor manager Fatih Tekke was listening from the front of the team coach. 🚎 pic.twitter.com/n5GjQFLJf5 — EuroFoot (@eurofootcom) August 15, 2026

خطف مشجّع لطرابزون سبور الأضواء بلقطة طريفة مع الفريق فاتح تكه، بعدما وقف خارج حافلة الفريق وبدأ بإعطائه تعليمات مباشرة للموسم الجديد، وسط نظرات صامتة من المدرّب .وكان تكه يجلس في المقعد الأمامي للحافلة عندما توجّه إليه المشجع قائلًا بحماس "لا رحمة لفرق إسطنبول. مهاجمان معًا... بام بام بام! هذه الكأس ستذهب إلى ، وهذا الفريق سيصبح بطلًا معك".ولم يرد المدرّب على "الخطّة الفنّيّة" التي اقترحها المشجّع، واكتفى بالنظر أمامه بصمت، وهو ما منح المشهد طابعًا طريفًا وزاد من لفت الأنظار إلى الحماس الكبير الذي يسبق انطلاق الموسم.ويعيش جمهور طرابزون سبور من التفاؤل بعد التحرّكات الكبيرة التي شهدها النادي هذا الصيف، فيما يطمح الفريق إلى منافسة أندية إسطنبول على الألقاب واستعادة لقب الذي توّج به آخر مرة في موسم 2021-2022.