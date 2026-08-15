فيديو – سيرو ميسي يخطف الأضواء بتصريحه بعد المباراة

خطف سيرو ميسي
، النجل الأصغر لليونيل ميسي، الأضواء بعد تتويجه مع فريق إنتر ميامي
تحت 8 سنوات بلقب "دريمز كاب"، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب
في البطولة.
وبعد التتويج، سُئل سيرو عن سر الأداء الجيد للفريق، ليقدّم إجابة بسيطة وطريفة قال فيها "لعبنا جيّدًا لأننا استمعنا إلى المدرّب"، في أوّل مقابلة علنية له بعد الفوز بالبطولة.
وكان صاحب الـ8 أعوام قد قدّم بطولة لافتة مع أكاديمية إنتر ميامي
، وساهم بأهداف حاسمة، بينها هدف في المباراة النهائيّة، كما أنهى المسابقة هدّافًا إلى جانب اختياره أفضل لاعب.
ويلعب سيرو ضمن أكاديميّة إنتر ميامي، حيث يتدرّج أيضًا شقيقاه تياغو وماتيو، فيما بدأ اسمه يلفت الأنظار مبكرًا بفضل مستواه في الفئات العمرية.