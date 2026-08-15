فيديو – "حلوى هالاند" تجتاح النرويج

أشعل إرلينغ هالاند
موجة غير متوقّعة في النرويج
، بعدما تحوّل الجزر إلى وجبة مفضّلة لدى عدد كبير من الأطفال، مستفيدًا من الشعبيةّ الهائلة لمهاجم مانشستر سيتي
ومن ظهوره المتكرر وهو يتناوله.
وأصبح بعض الأطفال يطلقون على الجزر اسم "حلوى هالاند
"، في ظاهرة دفعت المبيعات إلى الارتفاع وأثارت اهتمام المنتجين المحلّيّين، بعدما نجح النجم النرويجي في تحويل عادة غذائية بسيطة إلى ظاهرة رائجة بين صغار المشجّعين.
وساعدت المقاطع التي ظهر فيها نجم مانشستر
سيتي وهو يأكل الجزر خلال توقيع صور وكرات المشجّعين أو في لحظات عفويّة على ترسيخ الصورة، خصوصًا بعد الانتشار الكبير الذي حقّقه خلال كأس العالم
وشعبيّته المتزايدة على مواقع التواصل.
وبدل الحلويات والوجبات الخفيفة التقليديّة، بات بعض الصغار يطلبون الجزر تقليدًا لهالاند، في واحدة من أغرب التأثيرات التي أحدثها لاعب كرة قدم خارج الملعب، ليتحوّل هدّاف النرويج هذه المرّة إلى سبب مباشر في "حمّى الجزر" داخل بلاده.