فيديو – بيلينغهام ولقطة عفويّة مع مشجّع

This clip has everything 😂❤️



The guy completely nervous, Jude speaking Spanish to help him, his sister laughing at the whole thing… and then Jude asking him for a photo like it was nothing#JudeBellingham #RealMadrid #England #LaLiga #Soccer pic.twitter.com/rcLmsSAVz5 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 14, 2026

لفت الأنظار خلال لقاء عفوي مع أحد المشجعين، بعدما لاحظ توتره الشديد أثناء الحديث معه، فحاول مساعدته والتخفيف عنه باستخدام اللغة .وكان المشجّع يحاول مخاطبة نجم بينما بدت عليه علامات الارتباك، في وقت لم تتمالك شقيقته نفسها من الضحك على الموقف، أمّا ، فتعامل مع اللحظة بهدوء، وواصل الحديث معه بطريقة ودودة حتى شعر الشاب براحة أكبر.وجاءت اللقطة الأجمل في النهاية، عندما قلب اللاعب الإنجليزي الأدوار تمامًا، إذ كان هو من طلب التقاط صورة مع المشجّع، في تصرّف زاد الموقف طرافة ومنحه نهاية غير متوقّعة.وجمعت اللحظة بين توتّر المشجّع، وضحكات شقيقته، ومحاولة بيلينغهام مساعدته بالإسبانيّة، قبل أن ينتهي اللقاء بصورة طلبها اللاعب بنفسه.