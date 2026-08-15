فيديو – بيلينغهام ولقطة عفويّة مع مشجّع

لفت جود بيلينغهام
الأنظار خلال لقاء عفوي مع أحد المشجعين، بعدما لاحظ توتره الشديد أثناء الحديث معه، فحاول مساعدته والتخفيف عنه باستخدام اللغة الإسبانية
.
وكان المشجّع يحاول مخاطبة نجم ريال مدريد
بينما بدت عليه علامات الارتباك، في وقت لم تتمالك شقيقته نفسها من الضحك على الموقف، أمّا بيلينغهام
، فتعامل مع اللحظة بهدوء، وواصل الحديث معه بطريقة ودودة حتى شعر الشاب براحة أكبر.
وجاءت اللقطة الأجمل في النهاية، عندما قلب اللاعب الإنجليزي الأدوار تمامًا، إذ كان هو من طلب التقاط صورة مع المشجّع، في تصرّف زاد الموقف طرافة ومنحه نهاية غير متوقّعة.
وجمعت اللحظة بين توتّر المشجّع، وضحكات شقيقته، ومحاولة بيلينغهام مساعدته بالإسبانيّة، قبل أن ينتهي اللقاء بصورة طلبها اللاعب بنفسه.