برشلونة يستدعي بيريز إلى المحكمة

انتقل الصراع بين وريال من الملاعب إلى المحاكم، بعدما حدّد الإسباني يوم 25 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة مصالحة بين النادي الكتالوني وفلورنتينو بيريز، رئيس ، في خطوة قانونية تسبق احتمال تقديم شكوى جنائية بحقه بتهمة القذف.وكان برشلونة قد تقدّم في 12 حزيران - يونيو بطلب مصالحة رسمي، مطالبًا بيريز بالتراجع عن تصريحات أدلى بها في يوم 12 أيّار - مايو ومقابلة في التالي، تناول خلالها قضية نيغريرا، ووجّه اتهامات مرتبطة بالتحكيم وشرعية بعض الألقاب المحلية التي حققها النادي الكتالوني.وقال بيريز إن مدريد كان يمكن أن يحقق 14 لقبًا في الدوري بدلًا من 7 خلال فترة رئاسته، معتبرًا أن 7 ألقاب "سُرقت" منه، وهي تصريحات رأى برشلونة أنها تتضمن اتهامات تمس سمعته وتاريخه الرياضي.وأكّد النادي الكتالوني أنّه سيلجأ إلى تقديم شكوى جنائية إذا لم يتراجع بيريز عن تصريحاته أو إذا لم تُفضِ جلسة المصالحة إلى اتفاق، كما طالب رابطة الدوري والاتحاد الإسباني ولجنة باتخاذ موقف من تصريحاته.ولا تزال قضية نيغريرا قيد التحقيق القضائي في إسبانيا، من دون صدور حكم نهائي حتى الآن، فيما تتصاعد حدة التوتر المؤسسي بين الغريمين قبل موعد الجلسة.