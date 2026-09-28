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برشلونة يستدعي بيريز إلى المحكمة

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برشلونة يستدعي بيريز إلى المحكمة
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رياضة

2026-09-28 | 14:03
برشلونة يستدعي بيريز إلى المحكمة

حدّد القضاء الإسباني يوم 25 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة مصالحة بين النادي الكتالوني وفلورنتينو بيريز

انتقل الصراع بين برشلونة وريال مدريد من الملاعب إلى المحاكم، بعدما حدّد القضاء الإسباني يوم 25 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة مصالحة بين النادي الكتالوني وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في خطوة قانونية تسبق احتمال تقديم شكوى جنائية بحقه بتهمة القذف.
وكان برشلونة قد تقدّم في 12 حزيران - يونيو بطلب مصالحة رسمي، مطالبًا بيريز بالتراجع عن تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي يوم 12 أيّار - مايو ومقابلة في اليوم التالي، تناول خلالها قضية نيغريرا، ووجّه اتهامات مرتبطة بالتحكيم وشرعية بعض الألقاب المحلية التي حققها النادي الكتالوني.
وقال بيريز إن ريال مدريد كان يمكن أن يحقق 14 لقبًا في الدوري بدلًا من 7 خلال فترة رئاسته، معتبرًا أن 7 ألقاب "سُرقت" منه، وهي تصريحات رأى برشلونة أنها تتضمن اتهامات تمس سمعته وتاريخه الرياضي.
وأكّد النادي الكتالوني أنّه سيلجأ إلى تقديم شكوى جنائية إذا لم يتراجع بيريز عن تصريحاته أو إذا لم تُفضِ جلسة المصالحة إلى اتفاق، كما طالب رابطة الدوري والاتحاد الإسباني ولجنة الحكام باتخاذ موقف من تصريحاته.
ولا تزال قضية نيغريرا قيد التحقيق القضائي في إسبانيا، من دون صدور حكم نهائي حتى الآن، فيما تتصاعد حدة التوتر المؤسسي بين الغريمين قبل موعد الجلسة.
 

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فلورنتينو بيريز

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رؤوس منخفضة وشارات سوداء.. إيرلندا تحرج إسرائيل بثلاثية نظيفة (فيديو)

شهدت مباراة جمعت منتخبي إيرلندا وإسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية، لقطات رمزية تضامنًا مع غزة. وارتدى لاعبو المنتخب الإيرلندي شارات سوداء، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي. كما غابت المصافحة التقليدية بين لاعبي المنتخبين، إذ صافح قائد المنخب الإيرلندي الحكام من دون مصافحة نظيره الإسرائيلي. وانتهت المباراة بفوز إيرلندا 3-0، وبعد تسجيل الهدف الثالث، نزع اللاعب الإيرلندي مويلان الشارة السوداء عن ذراعه، ورفعها وقبّلها احتفالًا بالهدف.

06:05

رؤوس منخفضة وشارات سوداء.. إيرلندا تحرج إسرائيل بثلاثية نظيفة (فيديو)

شهدت مباراة جمعت منتخبي إيرلندا وإسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية، لقطات رمزية تضامنًا مع غزة. وارتدى لاعبو المنتخب الإيرلندي شارات سوداء، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي. كما غابت المصافحة التقليدية بين لاعبي المنتخبين، إذ صافح قائد المنخب الإيرلندي الحكام من دون مصافحة نظيره الإسرائيلي. وانتهت المباراة بفوز إيرلندا 3-0، وبعد تسجيل الهدف الثالث، نزع اللاعب الإيرلندي مويلان الشارة السوداء عن ذراعه، ورفعها وقبّلها احتفالًا بالهدف.

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