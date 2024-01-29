شرارة حضر اجتماع "خبراء الشباب" وإقرار نشاط في لبنان

عقدت اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعها السنوي الاول عبر تقنية الفيديو برئاسة رئيسها وزير الشباب والرياضة الاردني الدكتور محمد سلامة فارس النابلسي.حضر الاجتماع الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وجميع الأعضاء، بمن فيهم ممثل لبنان رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة.واتخذت اللجنة جملة من التوصيات رفعتها الى المكتب التنفيذي وعبره الى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأبرزها اقامة نشاط شبابي في لبنان يحمل عنوان "الملتقى الشبابي العربي للتمكين في مجال البيئة".