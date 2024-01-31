لجنة "خبراء الرياضة العرب" تـُقـر نشاطاً رياضياً في لبنان

برئاسة رئيسها وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد محمد المبرقع

عقدت اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعها السنوي عبر تقنية الفيديو برئاسة رئيسها وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد محمد المبرقع.

حضر الاجتماع الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وجميع الأعضاء، بمن فيهم ممثل لبنان مدير مكتب الوزير في وزارة الشباب والرياضة حسين عمر، كما حضر جانباً منه رئيس المكتب التنفيذي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.

واتخذت اللجنة جملة من التوصيات رفعتها الى المكتب التنفيذي وعبره الى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأبرزها اقامة نشاط رياضي في لبنان خلال العام 2024، يحمل عنوان "الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم".



