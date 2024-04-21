جائزة "الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية" لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي"

تسلّم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس من نظيره المصريّ الدكتور أشرف صبحي، ومدير ادارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية، الوزير المُفوّض فيصل الغسّال، جائزة "الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية للعام 2023".

ومنح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الجائزة في حفل سنوي ضخم أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، الى "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" بإعتبارها نجحت في تحويل التحدّي الناتج عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان الى فرصة حقيقية ونجاح، سُجّل لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية.



وترأس كلّاس الوفد اللبناني الذي ضمّ المدير العام بالتكليف الدكتورة فاديا حلاّل ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر، في حضور سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي. وترأس كلّاس الوفد اللبناني الذي ضمّ المدير العام بالتكليف الدكتورة فاديا حلاّل ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر، في حضور سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي.