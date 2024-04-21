الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

جائزة "الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية" لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
print
جائزة &quot;الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية&quot; لـ&quot;بيروت عاصمة الشباب العربي&quot;
A-
A+

شباب و كشافة

2024-04-21 | 02:12
جائزة "الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية" لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي"

تسلّم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس من نظيره المصريّ الدكتور أشرف صبحي، ومدير ادارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية، الوزير المُفوّض فيصل الغسّال، جائزة "الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية للعام 2023".
ومنح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الجائزة في حفل سنوي ضخم أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، الى "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" بإعتبارها نجحت في تحويل التحدّي الناتج عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان الى فرصة حقيقية ونجاح، سُجّل لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية.
 

وترأس كلّاس الوفد اللبناني الذي ضمّ المدير العام بالتكليف الدكتورة فاديا حلاّل ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر، في حضور سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي.
 

وكانت وزارة الشباب والرياضة افتتحت "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" في العشرين من تموز الفائت، وأقامت خمس أنشطة متتالية هي "المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي" و"اكتشف لبنان" و"الملتقى العربي للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، وأخيراً "جائزة بيروت للتطوع".
واختتمت "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" بحفل مهيب في 16 نيسان، بعد أن شارك في مجمل انشطتها نحو 300 شاب وشابة وكشفي من 16 دولة عربية. 



جائزة "الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية" لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي"

رياضة

شباب و كشافة

الدكتور جورج كلاّس

الدكتور أشرف صبحي

بيروت عاصمة الشباب العربي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جائزة بيروت للتطوع في ختام بيروت عاصمة الشباب العربي

اقرأ ايضا في شباب و كشافة

جائزة بيروت للتطوع في ختام بيروت عاصمة الشباب العربي
2024-04-15

جائزة بيروت للتطوع في ختام بيروت عاصمة الشباب العربي

وصلت الوفود المشاركة في "جائزة بيروت للتطوع" وحفل الختام لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي"

2024-04-15

جائزة بيروت للتطوع في ختام بيروت عاصمة الشباب العربي

وصلت الوفود المشاركة في "جائزة بيروت للتطوع" وحفل الختام لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي"

حميّة افتتح بإسم كلاّس بطولة طاولة الزهر والمحبوسة
2024-04-07

حميّة افتتح بإسم كلاّس بطولة طاولة الزهر والمحبوسة

بطولة دير القمر المفتوحة في طاولة الزهر والمحبوسة

2024-04-07

حميّة افتتح بإسم كلاّس بطولة طاولة الزهر والمحبوسة

بطولة دير القمر المفتوحة في طاولة الزهر والمحبوسة

شعار "جائزة بيروت للتطوع" يوزان بين "عاصمة الشباب" والنموذج العالمي
2024-03-29

شعار "جائزة بيروت للتطوع" يوزان بين "عاصمة الشباب" والنموذج العالمي

شعار الحدث الأخير ضمن "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

2024-03-29

شعار "جائزة بيروت للتطوع" يوزان بين "عاصمة الشباب" والنموذج العالمي

شعار الحدث الأخير ضمن "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024