عودة وفد لبنان الى برلمان الشباب العربي



عاد الى بيروت الوفد الذي مثل لبنان في فعاليات برلمان الشباب العربي

عاد الى بيروت آتياً من العاصمة المصرية القاهرة، الوفد الذي مثل لبنان ووزارة الشباب والرياضة في فعاليات برلمان الشباب العربي 2024.

نظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية الحدث برعاية وإشراف جامعة الدول العربية، ومشاركة شابات وشباب من 15 دولة، وترأس رئيس دائرة الشباب حيدر قليط الوفد الذي ضمّ أدهم ياسين وفاتن مهنا.



وتركز البرلمان على ثلاثة محاور "السياسي" و"الاقتصادي" و"الاجتماعي"، حيث كانت مشاركة الوفد اللبناني مميزة في المحاور والنقاشات، وألقى قليط قصيدة في حفل الختام، الذي تم اختيار ياسين للقيام بدور عريف الاحتفال فيه. وتركز البرلمان على ثلاثة محاور "السياسي" و"الاقتصادي" و"الاجتماعي"، حيث كانت مشاركة الوفد اللبناني مميزة في المحاور والنقاشات، وألقى قليط قصيدة في حفل الختام، الذي تم اختيار ياسين للقيام بدور عريف الاحتفال فيه.







