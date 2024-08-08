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اجتماع طارئ برئاسة كلّاس لمناقشة خطة طواريء شبابية

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اجتماع طارئ برئاسة كلّاس لمناقشة خطة طواريء شبابية
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شباب و كشافة

2024-08-08 | 11:22
اجتماع طارئ برئاسة كلّاس لمناقشة خطة طواريء شبابية

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس اجتماعاً طارئاً في مكتبه

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس اجتماعاً طارئاً في مكتبه بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة خطة طواريء تهدف الى الإفادة من امكانيات الوزارة والاتحادات الشبابية والكشفية التابعة لها في حال تطور الصراع مع العدو الصهيوني.
والى الوزير كلاس، حضر عن الوزارة المدير العام بالتكليف فاديا حلال ومدير عام المنشأت بالتكليف ناجي حمود ومدير مكتب الوزير حسين عمر، ورئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان وعضو الاتحاد رائد القمند، وعن اتحاد كشاف لبنان القائدة فايزة قنبر والقائد جورج نيسي وبعض ممثلي الجمعيات، وزاهي شاهين من رئاسة الحكومة.
وناقش المجتمعون الاحتمالات والدور الذي يمكن أن تقوم به الوزارة وجمعيات بيوت الشباب والجمعيات الكشفية كونها الأكثر انتشاراً في لبنان، واتفقوا على انجاز الخطة بأسرع وقت ممكن، كما تم تكليف رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة لعضوية لجنة إدارة الأزمات والكوارث الوطنية.



اجتماع طارئ برئاسة كلّاس لمناقشة خطة طواريء شبابية

رياضة

شباب و كشافة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاس

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