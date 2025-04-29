الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وزيرة الشباب والرياضة جالت في المدينة الكشفية في سمار جبيل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
print
وزيرة الشباب والرياضة جالت في المدينة الكشفية في سمار جبيل
A-
A+

شباب و كشافة

2025-04-29 | 01:33
وزيرة الشباب والرياضة جالت في المدينة الكشفية في سمار جبيل

اطلعت خلالها من مدير المدينة ادغار بلان على واقعها واحتياجاتها وسُبل النهوض بها

قامت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان بجولة في المدينة الكشفية في سمار جبيل، اطلعت خلالها من مدير المدينة ادغار بلان على واقعها واحتياجاتها وسُبل النهوض بها والأولويات الضرورية كي تتمكن من العودة الى الحياة واستقبال الأنشطة، ولا سيما الشبابية والكشفية منها.
وقالت الوزيرة بايراقداريان أن "لمدينة الكشفية الواقعة في هذه البقعة الجغرافية الرائعة، تمثل النموذج الراقي الجميل عن لبنان، ويجب أن نعمل على تأهيلها، لتشكل مساحة فرح وتلاقي للشباب، ومركزاً لإستضافة الأنشطة الكشفية والشبابية، كما أنها قادرة أيضاً على استضافة معسكرات رياضية على مستويات عالية إذا نجحنا في إعادتها الى الحياة، وهو ما سأسعى اليه بكل ما أوتيت".
ورافق الوزيرة بايراقداريان مدير عام الوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلاّل ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة والفني الكشفي المتخصص حسين عمر.




وزيرة الشباب والرياضة جالت في المدينة الكشفية في سمار جبيل

رياضة

شباب و كشافة

وزيرة الشباب والرياضة

نورا بايراقداريان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايراقداريان ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان

اقرأ ايضا في شباب و كشافة

بايراقداريان ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان
2025-03-06

بايراقداريان ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان

استقبلت وفداً من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

2025-03-06

بايراقداريان ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان

استقبلت وفداً من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

ندوة نظمتها السفارة الهندية وبايرقداريان تتحدث عن إنشاء منصّة رقميّة للشباب
2025-03-04

ندوة نظمتها السفارة الهندية وبايرقداريان تتحدث عن إنشاء منصّة رقميّة للشباب

حلقة نقاش غنيّة شارك فيها وزيرة الشباب والرياضة ووزراء آخرين

2025-03-04

ندوة نظمتها السفارة الهندية وبايرقداريان تتحدث عن إنشاء منصّة رقميّة للشباب

حلقة نقاش غنيّة شارك فيها وزيرة الشباب والرياضة ووزراء آخرين

وزيرة الشباب والرياضة مثّلت الرئيس سلام في السفارة الفرنسية
2025-03-02

وزيرة الشباب والرياضة مثّلت الرئيس سلام في السفارة الفرنسية

في حفل أقيم في مناسبة اختتام ورشة شبابية حول المواطنة

2025-03-02

وزيرة الشباب والرياضة مثّلت الرئيس سلام في السفارة الفرنسية

في حفل أقيم في مناسبة اختتام ورشة شبابية حول المواطنة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025