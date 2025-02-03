بين لايكرز ودالاس ويوتا .. صفقة ضخمة في الدوري الاميركي

صفقة ضخمة في الدوري الاميركي للمحترفين

على الرغم من أن الوقت، كما هو الحال دائما، سيحدد ما إذا كانت هذه واحدة من أكثر الصفقات الضخمة تأثيرا وحسما في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، إلا أنه في بعض الأحيان يكفي قراءة ردود أفعال النجوم الرئيسيين، لفهم أبعاد ما حدث.

أرسل لايكرز كل من أنتوني ديفيس وماكس كريستي إلى دالاس مافريكس مقابل لوكا دونتشيتش وماكسي كليبر وماركيف موريس في صفقة شملت أيضا يوتا جاز.

ويعتبر انتقال لوكا دونسيتش إلى لوس انجلوس لايكرز حدث كبير، سواء بالنسبة للطريقة التي تم بها ذلك، حيث لم يكن أحد يعرف أي شيء حتى تم الإعلان عن الصفقة، والعواقب التي يمكن أن تترتب عليها

على أي حال، فإن رؤية دونسيتش باللون الأصفر حدث في حدّ ذاته، وقد غير المشهد تماما في الدوري الاميركي للمحترفين، ودعونا نرى ما إذا كان سيتناغم بسهولة مع ليبرون جيمس، المندهش بالتأكيد مثل الجميع، من التحول الدراماتيكي للأحداث.

وكما هو متوقع، أعرب العديد من اللاعبين الحاليين والسابقين عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضهم بدهشة .. "هل تم اختراق هاتفي؟" سأل تيريز هاليبرتون، و"هل هو يوم كذبة أبريل؟" قال جالين برونسون، فيما كتب ماككالوم "لا بد لي من حزم حقائبي".







