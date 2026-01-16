فضيحة تلاعب تهزّ كرة السلة الجامعية الاميركية

كشفت السلطات الفيدرالية الأميركية عن لائحة اتهام تتعلق بمخطط "خفض النقاط" (Point-Shaving) في كرة السلة، قالت إنه شمل التلاعب بنتائج أجزاء من مباريات لخدمة رهانات المراهنين.

وأعلن مكتب الادعاء العام للولايات المتحدة في الدائرة الشرقية من بنسلفانيا، اتهامات إلى 26 شخصًا على خلفية مخطط رشوة وتلاعب استهدف مباريات في الجامعات للدرجة الأولى، وكذلك مباريات في الدوري الصيني لكرة السلة.

وبحسب لائحة الاتهام، بدأ المخطط قرابة أيلول - سبتمبر 2022 بالتركيز على مباريات في الدوري الصيني، قبل أن يتوسع لاحقًا نحو كرة السلة الجامعية خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025.

وتحدثت السلطات عن شبكة يقودها "مثبّتون" (Fixers) اتُّهموا بتجنيد لاعبين والتواصل معهم حضوريًا وعبر وسائل التواصل والرسائل النصية، مقابل مبالغ رشوة تتراوح عادةً بين 10,000 و30,000 للمباراة لإحداث تأثير مقصود على فارق النقاط أو فارق الشوط الأول بما يخدم الرهانات الموضوعة ضد فريق اللاعب المُستهدف.

وأضافت اللائحة أن المخطط طال أكثر من 39 لاعبًا ضمن أكثر من 17 فريقًا في الدرجة الأولى، مع اتهامات بمحاولات تثبيت أكثر من 29 مباراة، وبأن الرهانات على المباريات المشتبه بتلاعبها بلغت ملايين الدولارات، بينما وصلت مبالغ الرشى الإجمالية إلى مئات آلاف الدولارات.







