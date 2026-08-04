إسماعيل أحمد يدخل موسوعة غينيس

دخل ، نجم النادي الرياضي ، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة للرجال يحقّق "تريبل دابل" في مباراة رسمية، بعمر 49 عامًا و243 يومًا.وأُعلن توثيق الرقم القياسي في 3 آب - 2026، فيما يعود تاريخ تحقيق الإنجاز داخل الملعب إلى 24 أيار - من العام نفسه، خلال مباراة الرياضي وهومنتمن في الدوري اللبناني لكرة السلة.وسجّل إسماعيل خلال اللقاء 21 نقطة، و13 متابعة، و14 تمريرة حاسمة، بعدما شارك أساسيًّا طوال 40 دقيقة و29 ثانية، محقّقًا أرقامًا مزدوجة في ثلاث فئات إحصائيّة.وانتهت المباراة بفوز هومنتمن على الرياضي (126-125) بعد التمديد، بعدما حُسمت المواجهة بفارق نقطة واحدة على ملعب برج .ويأتي هذا الرقم القياسي ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرة إسماعيل أحمد، الذي واصل حضوره في الملاعب رغم اقترابه من عامه الـ50، بعد مسيرة حافلة بالألقاب المحليّة والعربيّة والقاريّة.