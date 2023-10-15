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هذا هو اللاعب الذي يريده ليفربول بديلاً لمحمد صلاح

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هذا هو اللاعب الذي يريده ليفربول بديلاً لمحمد صلاح
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كرة القدم

2023-10-15 | 05:32
هذا هو اللاعب الذي يريده ليفربول بديلاً لمحمد صلاح

ليفربول يرغب في تقديم عرض قياسي للتعاقد مع النجم الألماني

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي ليفربول الانجليزي يرغب في تقديم عرض قياسي للتعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني، لاعب بايرن ميونيخ.
وأشارت الصحيفة الى أن الغاية من ضم ساني هي تعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي، بعدما ان تلقى ليفربول عروضاً ثقيلة في هذا المجال.
وذكرت الصحيفة أن المدرب يورجن كلوب، نصح النادي بشرائه ولو بكلفة عالية، فهو معجب بساني، الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ في العام 2020 مقابل 60 مليون يورو.

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كرة القدم

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ليروي ساني

بايرن ميونيخ

محمد صلاح

الدوري السعودي

يورجن كلوب

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