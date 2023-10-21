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فيديو - محمد النني والقرآن الكريم تضامناً مع غزّة

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فيديو - محمد النني والقرآن الكريم تضامناً مع غزّة
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كرة القدم

2023-10-21 | 02:53
فيديو - محمد النني والقرآن الكريم تضامناً مع غزّة

تغريدة جديدة عبر منصة "إكس" للتضامن مع غزّة وفلسطين

نشر الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، تغريدة جديدة عبر منصة "إكس" للتضامن مع غزّة وفلسطين، وهي عبارة عن  جملة "حسبي الله ونعم الوكيل".
وأرفق النني هذه العبارة بفيديو له وهو يشارك في قراءة جزء من سورة آل عمران من القرآن الكريم "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".
 
فيديو - محمد النني والقرآن الكريم تضامناً مع غزّة

رياضة

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محمد النني

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