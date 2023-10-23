نجم أرسنال الذي تحوّل الى مُهرّج !!

تولى نجم أرسنال السابق بعد اعتزاله كرة القدم وظيفة جديدة غريبة

تولى نجم أرسنال السابق بعد اعتزاله كرة القدم وظيفة جديدة غريبة لن تخطر ببال أحد.

وعلق المهاجم السابق المجنون حذاءه في العام 2021 عن 33 عاماً، بنية احتراف التدريب، واعترف بأنه"يحب" تدريب منتخب الدانمارك، لكنه التزم مهنة جديدة على شاشة التلفزيون، إذ يقدم برنامجه الخاص على أمازون برايم فيديو بعنوان "نيكلاس برانكر"، والمهرج المعني هو، بالطبع، نيكلاس بيندتنر.