نجم أرسنال الذي تحوّل الى مُهرّج !!

تولى نجم أرسنال السابق بعد اعتزاله كرة القدم وظيفة جديدة غريبة لن تخطر ببال أحد.
وعلق المهاجم السابق المجنون حذاءه في العام 2021 عن 33 عاماً، بنية احتراف التدريب، واعترف بأنه"يحب" تدريب منتخب الدانمارك، لكنه التزم مهنة جديدة على شاشة التلفزيون، إذ يقدم برنامجه الخاص على أمازون برايم فيديو بعنوان "نيكلاس برانكر"، والمهرج المعني هو، بالطبع، نيكلاس بيندتنر.
في البرنامج، يظهر اللاعب السابق وهو يؤدي الحيل والمقالب على المشاهير وأفراد الجمهور في مسقط رأسه الدانمارك، حيث تم إطلاق العرض العام الماضي، وبدأ موسمه الثاني يوم الجمعة مع أول حلقتين.
وخلال السلسلة الأولى، ظهر بيندتنر في مجموعة متنوعة من السيناريوهات المحرجة، بما في ذلك حلقة حطم فيها الأعمال الفنية في معرض، وشوهد في مقطع آخر وهو يرتدي بدلة ملونة وشعر مستعار أحمر وقبعة سوداء.