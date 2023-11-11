صديقة نيمار تروي قصّة اقتحام منزل والديها لاختطافها وابنتها

تحدثت برونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار، لصحيفة آس الاسبانية، عن حادثة الاقتحام التي تعرض لها منزل عائلتها في ولاية ساوباولو البرازيلية، فجر الثلاثاء الماضي، بهدف اختطافها مع ابنتها مافي، البالغة شهراً واحداً.وقالت برونا "سرقوا منزلي وأخذوا أمي وأبي كرهائن، وأنا ومافي وأختي لم نعد نعيش هناك، كما لم نكن متواجدين في ذلك الوقت"، وأضافت "الأمور المادية يمكن استعادتها بسهولة، لكن الأهم أن الجميع بخير، وتم اكتشاف المتورطين، أشكرك يا إلهي واحمِ عائلتي من كل شر".وتابعت "القضية حاليا في يد العدالة، وهذا ليس موقفا سهلا لأي شخص، خاصة لعائلة لم تكن تنوي الكشف عن حياتها بهذه الطريقة، ونطالب بالاحترام والتقدير في هذه اللحظة الحساسة، وأشكركم لدعمكم وتفهمكم"وكانت اعتقت الشرطة البرازيلية أعلنت عن اعتقال جار برونا بيانكاردي، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وهو متورط في العملية، الذي اعترف باسمي رفيقيه الآخرين.