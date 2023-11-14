فيديو - موهبة من مالي في طريقها الى برشلونة

يستعد نادي برشلونة لجلب ما يؤمل أن يكون أعجوبة أخرى للمستقبل

يستعد نادي برشلونة لجلب ما يؤمل أن يكون أعجوبة أخرى للمستقبل، حيث حيث يلوح الأمل بلاعب من مالي.

فوفقاً لجيجانتس، وافق إبراهيم ديارا البالغ من العمر 16 عاماً، على الانضمام إلى برشلونة في صيف العام 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عاماً.

ويقود ديارا حالياً منتخب مالي في كأس العالم تحت 17 عاماً، ويمكنه اللعب في الداخل كلاعب خط وسط مبدع، أو في الخارج كجناح.

وسيلتحق ديارا بأمثال ميكايل فاي ونوح دارفيتش كمواهب مراهقة قام برشلونة بتوظيفها لتشكل مستقبل النادي من خلال مدرسته لاماسيا .

وأفيد في وقت سابق من الموسم، بعد تعيين ديكو مديراً رياضياً أنه سيتوجه لمحاولة التعاقد مع المواهب الشابة قبل أن تصل إليهم الأندية الكبرى الأخرى، كما كان الحال مع فاي، ويبدو ان خطوة ضم ديارا هي في السياق نفسه.