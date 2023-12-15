قمصان ميسي بيعت بـ7.8 ملايين دولار

بيعت ستة من قمصان ميسي في مزاد علنيّ

بيعت ستة من القمصان التي ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم - قطر 2022 في مزاد علنيّ أقامته دار سوثبي للمزادات، مقابل 7.8 ملايين دولار.

وذكرت وكالة فرانس برس، بأن ثلاثة عروض لـ"قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022" التي توج بها للمرة الأولى في مسيرته، حطمت الرقم القياسي للمبيعات.

وباتت قمصان ليونيل ميسي، البالغ 36 عاماً، والذي قاد الأرجنتين في مونديال قطر إلى لقبها العالمي الثالث، المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تباع في مزاد هذا العام حتى الآن، حسب الدار.

وقال براهم واكتر، رئيس قسم المقتنيات الحديثة فيها "تعتبر كأس العالم 2022 واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ الرياضة، وترتبط ارتباطا وثيقا بمسيرة ميسي الشجاعة وترسيخ مكانته كأعظم لاعب في كل الأزمنة".

وأضاف "يمثل بيع هذه القمصان الستة مناسبة ضخمة في تاريخ المزاد، ما وفر للجماهير وجامعي المقتنيات خلق صلة بإنجاز ميسي".



