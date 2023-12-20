فيديو - فضيحة أخرى في تركيا .. الرئيس سحب فريقه احتجاجاً

Mehmet Büyükekşi ye TOKAT GİBİ TOKAT ATAN @istanbulspor u tekrar tebrik ederim



Büyükekşi isterse şimdi çıkıp konser versin logo yapsın götünü açsın



İçine etti Türk futbolunun pic.twitter.com/sgL5c24Kp6 — soccerfan Fenerbahçe¹⁹⁰⁷ (@Soccerfan1907) December 19, 2023 🚨🇹🇷 Crazy scenes in Turkey...



Istanbulspor president Faiksarıaloğlu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! 🤯pic.twitter.com/FvSGQDw33Y — EuroFoot (@eurofootcom) December 19, 2023

عاصفة تحكيمية أخرى ضربت الدوري التركي الممتاز، حين دعا رئيس إسطنبول سبور، فريقه إلى الخروج من الملعب، احتجاجاً على قرارات الحكم خلال المباراة ضد طرابزون سبور.واعتبر الرئيس أن فريقه حُرم من ركلة جزاء بعد سقوط فلوريان لوشاج إثر تدخل باتيستا ميندي، ثم تقدم الفريق الضيف (2-1) ليتخذ فائق سارياليوغلو، الخطوة الجامحة بإخراج اللاعبين في الدقيقة 73، ليتم تعليق اللعب.ويحتل إسطنبول سبور قاع ترتيب الدوري التركي الممتاز، بعد أن حصد ثماني نقاط فقط في 15 مباراة، وحققوا فوزاً وحيداً في آخر ثماني مباريات، فيما يحتل طرابزون سبور المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة في الدوري.وكانت كرة القدم التركية دخلت في حالة من الفوضى بعد أن قام رئيس نادي أنقرة، فاروق كوجا، بلكم حكم على وجهه ليتم ايقافه مدى الحياة.