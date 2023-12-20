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فيديو - فضيحة أخرى في تركيا .. الرئيس سحب فريقه احتجاجاً

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فيديو - فضيحة أخرى في تركيا .. الرئيس سحب فريقه احتجاجاً
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كرة القدم

2023-12-20 | 00:18
فيديو - فضيحة أخرى في تركيا .. الرئيس سحب فريقه احتجاجاً

عاصفة تحكيمية أخرى ضربت الدوري التركي الممتاز

عاصفة تحكيمية أخرى ضربت الدوري التركي الممتاز، حين دعا رئيس إسطنبول سبور، فريقه إلى الخروج من الملعب، احتجاجاً على قرارات الحكم خلال المباراة ضد طرابزون سبور.
واعتبر الرئيس أن فريقه حُرم من ركلة جزاء بعد سقوط فلوريان لوشاج إثر تدخل باتيستا ميندي، ثم تقدم الفريق الضيف (2-1) ليتخذ فائق سارياليوغلو، الخطوة الجامحة بإخراج اللاعبين في الدقيقة 73، ليتم تعليق اللعب.
ويحتل إسطنبول سبور قاع ترتيب الدوري التركي الممتاز، بعد أن حصد ثماني نقاط فقط في 15 مباراة، وحققوا فوزاً وحيداً في آخر ثماني مباريات، فيما يحتل طرابزون سبور المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة في الدوري.
وكانت كرة القدم التركية دخلت في حالة من الفوضى بعد أن قام رئيس نادي أنقرة، فاروق كوجا، بلكم حكم على وجهه ليتم ايقافه مدى الحياة.
 
 
 
 
فيديو - فضيحة أخرى في تركيا .. الرئيس سحب فريقه احتجاجاً

رياضة

كرة القدم

الدوري التركي الممتاز

إسطنبول سبور

طرابزون سبور

فائق سارياليوغلو

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