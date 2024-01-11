كريستيانو رونالدو يهزم ليونيل ميسي في رقم قياسي آخر

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) عن قائمة اللاعبين الذين لعبوا أكبر عدد من المباريات في القرن 21.واذا كان ليونيل ميسي قد حطم العديد من الأرقام القياسية في مسيرته المتألقة مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي والأرجنتين، فإنه لم يتواجد في المراكز الثلاثة الأولى في إحصائية واحدة.فقد أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم قائمة اللاعبين الذين لعبوا أكبر عدد من المباريات حتى الآن في القرن الحادي والعشرين حيث حل ميسي في المركز الرابع، مع 1047 مباراة.وتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 1204 مباراة، ولا يزال المهاجم البرتغالي يلعب ما يُصعّب مهمة التغلب على رقمه القياسي.وحل فابيو، حارس مرمى فلومينينسي البرازيلي، ثانياً في القائمة برصيد 1202 مباراة، وهو لعب للفريقين البرازيليين فاسكو دا جاما وكروزيرو، وحل مواطنه داني ألفيس في المركز الثالث مع 1056 مباراة مع باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساو باولو وبوماس أونام.وخاض ميسي 778 مباراة مع برشلونة، و180 مباراة مع الأرجنتين، و75 مباراة مع باريس سان جيرمان، وحتى الآن 14 مباراة مع إنتر ميامي، في حين مثّل رونالدو سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر والبرتغال.أما اللاعبون العشرة الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات حتى الآن في القرن 21 فهم:1- كريستيانو رونالدو (البرتغال) 1,2042- فابيو (البرازيل) 1,2023- داني ألفيس (البرازيل) 1,0564- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 1,0475- لوكا مودريتش (كرواتيا) 1,0106- جواو موتينيو (البرتغال) 9977- إيكر كاسياس (إسبانيا) 9748- سيرخيو راموس (إسبانيا) 9749- زلاتان إبراهيموفيتش (السويد) 96210- أندريس إنييستا (إسبانيا) 949