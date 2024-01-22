كأس آسيا - لبنان يواجه طاجيكستان على بطاقة التأهل للدور الثاني

سادت أجواء التفاؤل والروح العالية والثقة بين اللاعبين أجواء منتخب لبنان

الدوحة - حسن شرارة

سادت أجواء التفاؤل والروح العالية والثقة بين اللاعبين أجواء منتخب لبنان قبيل المواجهة المرتقبة عند الخامسة من عصر اليوم الاثنين بتوقيت بيروت، التي تجمعه على ستاد جاسم بن حمد مع منتخب طاجيكستان في الجولة الأخيرة من الدور الاول لمسابقة كأس آسيا في كرة القدم، الجارية في دولة قطر.

وقال المدرب المونتنغري ميودراغ رادولوفيتش، المدير الفني للمنتخب اللبناني، ان مواجهة في غاية الأهمية تنتظرنا أمام طاجيكستان "سعيد بما يقدمه اللاعبون وسنلعب بخطة هجومية ولكن لن أكشف عن التشكيلة، سنقدم أفضل ما لدينا يوم غد، الهدف سيأتي لكن علينا أن نصنع الفرص".

وأضاف "تنتظرنا مواجهة في غاية الأهمية، سنسعى خلالها للفوز فقط، من أجل ضمان التأهل للدور المقبل"، وهي لن تكون مواجهة سهلة، أمام فريق قدم مستويات طيبة في المباراتين السابقتين، لكننا متمسكون بحظوظنا في التأهل".

وتابع "لدينا لاعبون أثبتوا كفاءة كبيرة، وقدرة على التأهل للدور الثاني من البطولة وأنا أثق كثيراً بهم، وبإصرارهم على تحقيق آمال جماهيرهم"

أما الصربي بيتر شيغرت، مدرب منتخب طاجيكستان فاعتبر المباراة نهائية "فالمنتخب اللبناني قوي، ونحن تعادلنا مع الصين وكنا الأفضل ولم نوفق في التسجيل، وفي مباراتنا مع قطر لم نكن الأفضل، وعلينا امام لبنان ان نبذل كل ما عندنا لتحقيق الانتصار والعبور إلى الأدوار المقبلة".

وأضاف "انا مرتاح على وضع فريقي وأمل الفوز في المباراة امام لبنان للبقاء في قطر، احترم المنتخب اللبناني ولسنا تحت الضغط وسنلعب مباراة مصيرية، سنخوض اول مباراة نهائية في تاريخنا وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود كي نضمن بلوغ الدور الثاني".

وختم "فقدنا ثلاثة لاعبين أساسيين، لكن سنجد البدائل وخسرنا مهاجمنا الأساسي قبل البطولة وسنحاول ان نضع التشكيلة المناسبة واللعب بطريقة جيدة تخولنا الفوز على لبنان".

وراقب رادولوفيتش آداء المنتخب الطاجيكي الذي يتّسم بالقوة البدنية والسرعة ويقل من حيث التنظيم والتكتيك عن منتخبيّ الصين وقطر، وأخضع لاعبيه لجولة من الفيديو للحديث بإسهاب عنه، ويُرجّح أن تشهد التشكيلة تغييراً واحداً عن المواجهة السابقة.

ويحتاج كل منتخبا لبنان وطاجيكستان الى الفوز للحلول ثانياً في المجموعة الاولى وبلوغ الدور الثاني شريطة عدم فوز الصين على قطر، والا فالأمل بمركز ثالث مؤهل.



