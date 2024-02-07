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ليونيل ميسي يشرح أسباب غيابه عن مباراة هونج كونج

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ليونيل ميسي يشرح أسباب غيابه عن مباراة هونج كونج
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كرة القدم

2024-02-07 | 00:39
ليونيل ميسي يشرح أسباب غيابه عن مباراة هونج كونج

ترك غيابه المشجعين غاضبين يطالبون باسترجاع أموالهم

قال ليونيل ميسي، إنه من "العار" أنه لم يتمكن من اللعب في مباراة إنتر ميامي الودية قبل الموسم في هونج كونج يوم الأحد، حيث ترك غيابه المشجعين غاضبين يطالبون باسترجاع أموالهم.
وتُرك ميسي، الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، على مقاعد البدلاء حين فاز فريقه على فريق هونج كونج (4-1)، ما أثار غضب المشجعين المحليين الذين حضروا بأعداد كبيرة توقعاً لرؤية الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.
كما قوبل ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي بصيحات الاستهجان في خطاب بعد المباراة، بينما أعربت حكومة هونج كونج في وقت لاحق عن "خيبة أملها العميقة" من عدم مشاركة ميسي، ومن المنظمين "لفشلهم في تقديم تفسير مفصل على الفور".
وقال الفائز بكأس العالم في مؤتمر صحفي بثته شبكة سكاي سبورتس "لسوء الحظ في كرة القدم يمكن أن تحدث أشياء، وقد يكون هناك إصابة، وهذا ما حدث لي، ولم أستطع اللعب في مباراة هونغ كونغ، وكان ذلك عاراً لأنني أردت دائماً المشاركة".
وأضاف "أردت أن أكون هناك وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بهذه المباريات خاصة عندما نسافر بعيداً ويكون الناس متحمسين للغاية لمشاهدة مبارياتنا .. آمل أن نتمكن من العودة للعب مباراة أخرى، وأتمكن اللعب كما أفعل كلما استطعت، لكن الحقيقة هي أنها مباراة لم أتمكن من المشاركة فيها".

ليونيل ميسي يشرح أسباب غيابه عن مباراة هونج كونج

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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