"هاتريك عفيف"... كأس آسيا قطرية للمرة الثانية توالياً والأمير سلّمها للعنّابي

جاء ذلك بعد الفوز المثير (٣-١) على منتخب الأردن في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين على ملعب لوسيل في الدوحة امام نحو ٨٠ الف متفرج.

وسلّم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الكأس الغالية إلى قائد "العنابي" حسن الهيدوس، تحت أنظار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم.

وكان رجال المدرب المغربي حسين عموتة مقاتلين وأهدروا فرصاً لا تُهدر امام المتألق حارس مرمى قطر معتز برشم، فيما لعب رجال المدرب الاسباني ماركيز لوبيز بعقلانية وانضباط واستحقوا الفوز تحت قيادة الحكم الدولي ما نينغ، وهو اول صيني يدير نهائي كأس آسيا.

سجل اكرم عفيف في الدقيقة ٢٢ من ركلة جزاء، حيث سدد الكرة على يسار يزيد ابو ليلى، مسجلاً هدف قطر الاول والسابع له في المسابقة.

وعادلت الأردن في الدقيقة ٦٦ عن طريق يزن النعيمات، وهو الرابع له في المسابقة، ثم حصلت قطر على ركلة جزاء ثانية بعد سبع دقائق، سجل منها اكرم عفيف هدفه الثاني في المباراة.

وحسم اكرم عفيف المباراة من علامة الجزاء أيضاً في الوقت البدل عن الضائع بعدما تعرّض للعرقلة منفرداً من حارس المرمى، مسجلاً الهدف الثالث الشخصي، والتاسع في المسابقة، مُتوّجاً هدافاً للبطولة.