فيديو - حركة رونالدو تتُشعل وسائل التواصل ولجنة الانضباط

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



كريستيانو رونالدو أمام جمهور الشباب بعد نهاية اللقاء



!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3et1DPnYH7 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 25, 2024

تحوّل كريستيانو رونالدو الى حديث وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بسبب ردّة فعله على الهدف الذي سجله زميله البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 86، ليحسم التعادل (1-1) مع الشباب الى فوز دراماتيكي، بعدما افتتح البرتغالي التسجيل من ركلة جزاء، وأدرك يانيك كاراسكو التعادل.وقام رونالدو بالردّ من خلال السخرية من مشجعي الشباب، الذين كان الكثير منهم يهتفون باسم ليونيل ميسي معظم فترات المباراة، إذ دفع مهاجم ريال مدريد السابق "حوضه" في اتجاه الجماهير عدة مرات بينما بدا أنه يشير بيديه نحو عضوه الخاص.وقام رونالدو باحتفال مماثل أثناء اللعب مع يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في العام 2019، مما أدى إلى اتهامه بالسلوك غير اللائق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتغريمه لاحقا 20 ألف يورو.وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم أمس الأحد، فتح تحقيق بعد الإشارة "غير الأخلاقية" من رونالدو أمام جماهير الشباب.وقلّص النصر الفرق مع الهلال الى اربع نقاط (52 مقابل 56) قبل مباراة "الزعيم" مع مضيفه الاتفاق اليوم الاثنين في ختام الجولة 21 من الدوري السعودي.