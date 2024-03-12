فيديو - محمد النني افتتح غرفة صلاة للاعبين في ملعب الإمارات

نشر النني على منصة إكس لقطات من افتتاحه غرفة الصلاة

افتتح النجم المصري محمد النني، غرفة صلاة للاعبين داخل ملعب "الإمارات"، التابع لنادي أرسنال الإنجليزي.

ونشر النني على منصة إكس لقطات من افتتاحه غرفة الصلاة فيها، وأرفقها بعبارة "أنا فخور جدا بافتتاح غرفة صلاة للاعبين في استاد الإمارات، وأن الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة، سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، وأنا ممتن حقا للموظفين ولكل من شارك في تحقيق ذلك".

ويلعب النني، البالغ 31 عاماً، في أرسنال منذ العام 2016، وهو شارك في ست مباريات مع "الغانرز" في مختلف مسابقات الموسم الجاري.