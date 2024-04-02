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فيديو - تعرّض لاعتداء اقعده لسنوات .. المشجع يلتقي كلوب

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فيديو - تعرّض لاعتداء اقعده لسنوات .. المشجع يلتقي كلوب
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كرة القدم

2024-04-02 | 00:47
فيديو - تعرّض لاعتداء اقعده لسنوات .. المشجع يلتقي كلوب

كان يوم الأحد رائعاً بالنسبة لمشجع ليفربول المخلص شون كوكس

كان يوم الأحد رائعاً بالنسبة لمشجع ليفربول المخلص شون كوكس، إذ فاز الريدز  (٢-١) على برايتون، والتقى بالمدرب يورغن كلوب.
وتعرض كوكس، لاعتداء من قبل أحد مشجعي روما خارج أنفيلد في نيسان - أبريل 2018 حين كان في طريقه إلى المباراة، حيث كان ضحية لهجوم غير مبرر، ما تركه يعاني من إصابات خطيرة في الدماغ، وأجبر على تعلم المشي مرة أخرى بعد الحادث. 
وتابع كلوب عملية إعادة تأهيل المشجع، وكتب مقدّمة الكتاب الذي أصدرته زوجته، ثم التقى به يوم الأحد، وتحدث معه وأعرب له عن سعادته برؤيته.
وترك الاعتداء مشجع ليفربول في غيبوبة لمدة ستة أسابيع، حيث خضع كوكس لإعادة تأهيل، ولم يتمكن من العودة إلى منزله حتى آذار - مارس 2020، فيما أقرّ  سيمون ماستريللي، من روما، أنه مذنب وسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في عام 2019. 
 
 
فيديو - تعرّض لاعتداء اقعده لسنوات .. المشجع يلتقي كلوب

رياضة

كرة القدم

شون كوكس

ليفربول

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