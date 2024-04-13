الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

نادٍ إنجليزي يُصمم قمصاناً خاصة للصمّ للإحساس بالمباريات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادٍ إنجليزي يُصمم قمصاناً خاصة للصمّ للإحساس بالمباريات
A-
A+

كرة القدم

2024-04-13 | 07:02
نادٍ إنجليزي يُصمم قمصاناً خاصة للصمّ للإحساس بالمباريات

أعلن النادي الإنجليزي عن تصميم قمصان جديدة

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تصميم قمصان جديدة، خصيصا لمشجعيه من الصمّ، وهي تستخدم تقنية اللمس للسماح لهم بالإحساس بالأجواء في المباريات.
وأشار النادي أن شركة سيلا الراعية ستقدم للمشجعين الصمّ قمصاناً مزودة بتكنولوجيا تحوّل ضجيج الملعب إلى إحساس باللمس، ما يسمح لهم بتجربة الأجواء في ملعب سانت جيمس بارك، بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث يحل توتنهام ضيفاً على نيوكاسل.
وتبرعت الشركة المذكورة برعاية قميصها والإعلانات على أرض الملعب إلى المعهد الوطني الملكي للصم الذي يدعم 12 مليون شخص أصم في المملكة المتحدة.
 
نادٍ إنجليزي يُصمم قمصاناً خاصة للصمّ للإحساس بالمباريات

رياضة

كرة القدم

نيوكاسل يونايتد

توتنهام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
انتشار فيديو لزوجة نجم الأهلي وهي تحلب الإبل

اقرأ ايضا في كرة القدم

انتشار فيديو لزوجة نجم الأهلي وهي تحلب الإبل
07:00

انتشار فيديو لزوجة نجم الأهلي وهي تحلب الإبل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو

07:00

انتشار فيديو لزوجة نجم الأهلي وهي تحلب الإبل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو

فيديو - استقبال خرافيّ للمدرب التاريخي في بنفيكا
06:58

فيديو - استقبال خرافيّ للمدرب التاريخي في بنفيكا

شهد ملعب مباراة الدوري الأوروبي لحظات مؤثّرة جدّاً

06:58

فيديو - استقبال خرافيّ للمدرب التاريخي في بنفيكا

شهد ملعب مباراة الدوري الأوروبي لحظات مؤثّرة جدّاً

فيديو - الجمهور يُحرق صورة رونالدو !!
06:03

فيديو - الجمهور يُحرق صورة رونالدو !!

الآداء والنتائج مع بداية الموسم أثاروا غضب بعض المشجعين

06:03

فيديو - الجمهور يُحرق صورة رونالدو !!

الآداء والنتائج مع بداية الموسم أثاروا غضب بعض المشجعين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024