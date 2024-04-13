نادٍ إنجليزي يُصمم قمصاناً خاصة للصمّ للإحساس بالمباريات

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تصميم قمصان جديدة، خصيصا لمشجعيه من الصمّ، وهي تستخدم تقنية اللمس للسماح لهم بالإحساس بالأجواء في المباريات.وأشار النادي أن شركة سيلا الراعية ستقدم للمشجعين الصمّ قمصاناً مزودة بتكنولوجيا تحوّل ضجيج الملعب إلى إحساس باللمس، ما يسمح لهم بتجربة الأجواء في ملعب سانت جيمس بارك، بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث يحل توتنهام ضيفاً على نيوكاسل.وتبرعت الشركة المذكورة برعاية قميصها والإعلانات على أرض الملعب إلى المعهد الوطني الملكي للصم الذي يدعم 12 مليون شخص أصم في المملكة المتحدة.