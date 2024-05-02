النادي "التاريخي" على بعد نقطة واحدة من الأضواء

بعد فوزه على كوفنتري سيتي (2-1) يوم الثلاثاء، بات إبسويتش تاون "التاريخي"، على بعد نقطة واحدة فقط من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنهاء 22 عاماً، بعيداً عن نخبة كرة القدم الإنجليزية.وقبل يوم واحد من نهاية البطولة، يحتل إبسويتش، بقيادة الأيرلندي الشمالي كيران ماكينا، المركز الثاني في الترتيب برصيد 93 نقطة، أي أكثر بثلاث نقاط من ليدز يونايتد الثالث، وهو يحتاج الى التعادل على ملعبه بورتماند رود، ضد هدرسفيلد تاون الذي يحتاج حتما إلى الفوز لتجنب الهبوط.وإذا تحقق الهدف، سيكون الصعود هو الثاني على التوالي لإبسويتش، الذي تأسس قبل 145 عاماً، بعد الترقية في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى (الدرجة الثالثة) إلى البطولة (الثانية).وأصبح إبسويتش بطلا لإنجلترا في العام 1962، وأمضى خمسة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي اقيم بهذه التسمية منذ العام 1992، وهو لعب المواسم الثلاثة الأولى من المسابقة (92-93 إلى 94-95).وكانت أكثر فترات النادي نجاحاً مع السير الأسطوري بوبي روبسون، الذي كان مدربه من 1969 إلى 1989 وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في العام 1978 وكأس الاتحاد الأوروبي في العام 1981.