هل ينتقل كريستيانو رونالدو الى ألمانيا؟

انتشرت تقارير صحفية تتحدث عن انتقال محتمل ومفاجئ هذا الصيف، لكريستيانو رونالدو إلى أحد الأندية المتأهلة الى دوري أبطال أوروبا.وعندما غادر رونالدو مانشستر يونايتد في تشرين الثاني - نوفمبر 2021، وانتقل إلى دوري المحترفين السعودي، بدا أن مسيرة المهاجم في أوروبا قد انتهت، لكنّه عشقه للشباك لم ينتهِ، حيث عادل رقم عبد الرزاق حمد الله التاريخي، كأكثر من ساهم في الدوري السعودي، تاريخياً في نسخة واحدة (43 مُساهمة).ووفقاً للتقارير، فإنّ الحس التهديفي للاعب البالغ من العمر 39 عاماً، قد لفت انتباه الفريق الأكثر تألقاً في أوروبا هذا الموسم، ونُقل عن الصحفي السعودي متعب الهزاع، أن رونالدو جذب اهتمام باير ليفركوزن.ويُزعم أنّ بطل الدوري الألماني المتوج حديثاً، والذي لا يزال في طريقه لموسم خال من الهزائم في جميع المسابقات، يريد التعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات هذا الصيف، بطلب من المدرب تشابي ألونسو، الذي لعب إلى جانب المهاجم عندما كان الثنائي في ريال مدريد.