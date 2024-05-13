فيديوهات مُذهلة - مانشستر يونايتد يخسر والملعب يغرق بالمياه !!

سقط مانشستر يونايتد للمرة 14 هذا الموسم

على أرضه، سقط مانشستر يونايتد للمرة 14 هذا الموسم، وجاءت الهزيمة بنتيجة (0-1) أمام الضيف أرسنال، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

ولأن المصائب لا تأتي فُرادى، فقد ترافق السقوط الجديد مع كمية مُرعبة من الاصابات تضرب الفريق، ومع إعصار مائي ضرب مُدرّجات ملعب أولد ترافورد بسبب الأمطار الهائلة التي تساقطت قبل وخلال وبعد المباراة.

وينتظر أرسنال المتصدر برصيد 86 نقطة فوزاً في مباراته الأخيرة مساء الاحد مع ضيفه ايفرتون، ويترقّب نتيجتيّ المباراة المؤجلة لغريمه الوحيد مانشستر سيتي (85 نقطة)، بمواجهة مضيفه توتنهام مساء الثلاثاء، ثم ضيفه وست هام في الجولة الأخيرة لتحديد البطل.

أما مانشستر يونايتد، برصيد 54 نقطة، فهو مُهدد بفقدان الفرصة في أي منافسة أوروبية، حيث يلعب خارج أرضه مع برايتون، وهو يأمل بسقوط نيوكاسل (57 نقطة) وتشيلسي (57) أمام برينتفورد وبورنموث تواليا، علماً أن لديه فرصة أيضاً في حال فوزه على جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد.