القضاء الاسباني يكافح العنصرية على جبهات عدّة

بسبب تعزيز وتشجيع المجموعات المتطرفة

اقترحت لجنة مكافحة العنف الاسبانية، تغريم عضو في مجموعة راديكالية في أتلتيكو مدريد، مبلغ 6000 يورو والحظر لمدة 18 شهرا عن دخول الملاعب الرياضية.

وقام المشجع المذكور خلال مباراة الدوري التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، بالتلفظ بإهانات وصيحات عنصرية ضد لاعب الفريق الزائر نيكو ويليامز، في كل مرة كان يقترب فيها من خط التماس.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه التصرفات تسببت في قيام الحكم بإيقاف المباراة، وأمر النادي بتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية على الفور، من خلال نظام مخاطبة الجمهور في الملعب.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة تغريم نادي ريال بيتيس مبلغ 50 ألف يورو، بسبب ما وصفته "تعزيز وتشجيع المجموعات المتطرفة خلال جلسة تدريبية قبل مباراة الدوري ضد إشبيلية"، حيث هتف عدد كبير من الجمهور بإهانة النادي الضيف، كما تم تنشيط المشاعل وعبوات الدخان.



