ما هي قصة غوارديولا مع السفير الإسرائيلي؟

تفادى مصافحة سفير أو مسؤول إسرائيلي؟

انتشر على وسائل التواصل فيديو، اعتبر أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تفادى مصافحة سفير أو مسؤول إسرائيلي خلال الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تداول الفيديو مجددا السبت الماضي، مع صعود غوارديولا إلى منصة التتويج، لتسلّم الميدالية الفضية، اثر خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد (1-2) في نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي.

منصة "مسبار"، وهي منصة عربية متخصصة في فحص الأخبار وتقصي الحقائق، كشفت أن الفيديو مضلل، ويعود إلى آب - أغسطس 2023، حين تجاهل غوارديولا عمداً المدرب السابق لكريستال بالاس آلان سميث، في ملعب ويمبلي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال على كأس الدرع الخيرية.

وكانت ماريا غوارديولا، ابنة المدرب الاسباني، ظهرت خلال تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وهي تحمل الكوفية، كونها من المساندين علناً للقضية الفلسطينية.

المصدر، منصة "مسبار"